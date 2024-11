Quotidiano.net - Salvini: 15 scioperi a dicembre, sono pronto a intervenire ancora

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 novembre 2024 – "soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani. Il mio impegno non cambia in vista di, quando si contano già 15proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale., per aiutare i cittadini". Così il vicepremier e ministro Matteoribadisce in una nota la volontà già espressa ieri sera dopo lo sciopero generale.