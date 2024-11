Iltempo.it - Salute, Castrogiovanni: "Da sportivo giusto essere al Villaggio prevenzione Bari"

, 30 nov, 30 nov. - (Adnkronos) - "Da portatore sano di sport non potevo nonoggi qui aldelladiche da ieri e fino a domani 1 dicembre ha aperto al pubblico per screnning e controlli gratuiti. Laè il bene più prezioso che abbiamo, dobbiamo preservarlo puntando sulla". Così all'AdnkronosMartin, ex nazionale di rugby, oggi conduttore televisivo molto apprezzato soprattutto dai giovani, mentre visita con il sottosegretario allaMarcello Gemmato ildelladi piazza della Libertà, 1500 metri quadri dedicati alla. Un progetto della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism), nato in collaborazione con il ministero della, e che rientra tra gli eventi satellite del G7diche si è chiuso ieri.