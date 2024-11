Ilgiorno.it - Sabbio Chiese, incidente frontale tra moto: grave un 15enne

(Brescia), 30 novembre 2024 - Scontrotraoggi, sabato 30 novembre, in territorio di. Due centauri che viaggiavano in direzioni opposte per ragioni in corso di accertamento sono entrati in rotta di collisione in via Parona, e il più giovane, - un quindicenne - è stato trasportato in elisoccorso alla Poliambulanza di brescia. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il ragazzino, di casa a, procedeva con il suo bea 50 in direzione del paese quando affrontando un curva stretta si è imbattuto con alcuniciclisti, in sella alle loro enduro. Nonostante i tentativi di evitarsi, i due conducenti si sono scontrati. Il più grande - 26 anni - è rimasto sostanzialmente illeso. Il giovanissimo invece ha riportato varie fratture ma è rimasto sempre cosciente.