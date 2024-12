Ilcorrieredellacitta.com - Roma, i luoghi sconosciuti che non puoi perderti: tutte le indicazioni

, la Città Eterna, è conosciuta per i suoi monumenti iconici come il Colosseo, il Vaticano e la Fontana di Trevi. Tuttavia, al di là delle attrazioni principali si cela unasegreta, fatta di angoli nascosti einesplorati che raccontano storie altrettanto affascinanti. Ecco un viaggio tra imeno conosciuti della capitale.1. La Cripta dei CappucciniNascosta sotto la Chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, vicino a Via Veneto, questa cripta è un luogo unico e al contempo inquietante. Decorata con le ossa di circa 4.000 frati cappuccini, rappresenta un esempio singolare di arte funeraria. Le pareti, i soffitti e persino i lampadari sono realizzati con teschi e ossa, offrendo una riflessione sulla caducità della vita.