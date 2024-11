Ilpiacenza.it - Rivergaro, un ricco calendario di iniziative natalizie

Leggi su Ilpiacenza.it

Arrivano le festivitàe anche ildelledisi infittiscono. «Sarà un mese denso di eventi pensati per famiglie e non solo, in cui si potrà viveree le frazioni», fanno sapere il vicesindaco Gabriele Scagnelli, l’assessore Elisa Molinari e il.