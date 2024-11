Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, si passa alla tariffa puntuale

Con l’anno nuovo arrivano anche novità sulla raccolta dei. Dal primo gennaio 2025, a Gambettola, entra in vigore la nuovacorrispettiva(Tcp) che sostituirà la Tari. In arrivo anche la lettera a tutte le famiglie. Mercoledì 4 dicembre, alle 20.30, per i cittadini ci sarà un incontro serale in sala Fellini proprio sulle novità introdotte dTcp. Anche a Gambettola, quindi, come già deciso nei comuni del territorio cesenate, si inizierà a calcolare la tassa suiin base all’effettiva produzione di indifferenziata, e non più solo sulla superficie domestica e sul numero di componenti del nucleo familiare, come avviene invece oggi con la Tari. La nuova misura è introdotta con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata. "Ai cittadini – spiega il sindaco Eugenio Battistini – verrà semplicemente richiesto di continuare a separare i proprie di esporre il contenitore grigio pieno per il rifiuto indifferenziato, con il codice personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione dinon separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate.