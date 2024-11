Udinetoday.it - Rendere il servizio mensa scolastico gratuito: la proposta

Leggi su Udinetoday.it

Dal consiglio regionale del Fvg arriva ladiilscolastica per alcune fasce di persone. "Ilnelle scuole è essenziale per garantire agli studenti, soprattutto a quelli in condizioni di maggior bisogno, il consumo di almeno un pasto sano ed.