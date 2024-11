Reggiotoday.it - Reggina sul campo della Nissa per pigiare il piede sull’acceleratore

Leggi su Reggiotoday.it

Laaffronterà domenica in trasferta lanella 14^ giornata del campionato di serie D (girone I). Una partita dall’elevato peso specifico per le ambizioni di verticesquadra amaranto. Alla vigilia, il tecnico Bruno Trocini ha analizzato il momento del gruppo. "In settimana.