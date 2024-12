Infobetting.com - Real Madrid-Getafe (domenica 01 dicembre 2024 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rodrygo guida l’attacco delle Merengues

Leggi su Infobetting.com

Non è un momento facile per il: la sconfitta di Anfield complica la classifica nel girone di Champions League ma l’aspetto peggiore è il continuo ciclo di lesioni che sembra non avere fine. Poco prima della gara di Liverpool si è fermato Vinicius, durante la partita Camavinga: infortuni non di poco conto e che .InfoBetting: Scommesse Sportive e