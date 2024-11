Fanpage.it - Ranieri difende Pellegrini e svela tutto sull’esonero di De Rossi: “La gente deve sapere la verità”

Leggi su Fanpage.it

Claudioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta. Il tecnico giallorosso si è soffermato a parlare in particolare sutornando sull'esonero di De: "Hanno fatto i pazzi per farlo restare, bisogna che lasappia la verità".