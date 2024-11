Purtroppo è lui Roberto giorni di ricerche e appelli e ora la notizia più triste

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il tanto temuto dramma si èconcretizzato nelle scorse ore., scomparso da una settimana, è stato trovato morto. Lesi sono concluse malissimo, senza che ci fosse un lieto fine. Nonostante le flebili speranze di ritrovarlo vivo, alla fine i soccorritori hanno potuto solamente recuperare il suo corpo e restituirlo a familiari e amici, addolorati da questa vicenda.era scomparso nel nulla il 23 novembre e subito parenti e amici avevano lanciato l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Le forze dell’ordine hanno perlustrato ogni zona in questi sette, fino ad arrivare alla tragica conclusione che l’uomo di 58 anni fosse deceduto per cause che dovranno essere accertate.Leggi anche: Installa le luci di Natale e resta folgorato: muore a 24 anni.