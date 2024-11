Agi.it - Proclamati 15 scioperi a dicembre (LA LISTA COMPLETA). Salvini: "Pronto ad intervenire"

AGI - "Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani", dice Matteoaggiungendo che "il mio impegno non cambia in vista di, quando - rileva il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti - si contano già 15, tra cui uno generale fissato il 13, guarda caso, un altro venerdì, a pochi giorni dal Natale". "Sonoancora, per aiutare i cittadini" anticipa. Ecco ladelle sole mobilitazioni nazionali: 02-12 - Credito BCC ICCREA Dal 09-12 al 10-12 - Trasporto merci su gomma 13-12 - Sciopero Generale nazionale 13-12 - Sanità privata, Servizio sanitario nazionale 15-12 - Trasporto aereo 23-12 - Radio e TV GRUPPO RAI Fratoianni: "Rabbia verso chi non risolve i problemi" "La destra dovrebbe mettersi d'accordo con se stessa innanzitutto perché da una parte con i suoi esponenti e con i giornali a lei vicina sostiene che lo sciopero non ha funzionato e che le adesioni sono state bassissime dall'altro pero' accusa i sindacati di aver bloccato il Paese con lo sciopero.