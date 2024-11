Genovatoday.it - Prima mangia il kebab, poi vuole i soldi in cassa: bottigliate e lancio di sgabelli

Venerdì 29 novembre, in serata, è stato arrestato dalla polizia in via Cornigliano un 21enne marocchino per tentata rapina. Due volanti sono intervenute all'interno di un negozio diperché il giovane, dopo aver cenato all'interno del locale, si è diretto verso lae ha tentato di.