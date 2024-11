Quotidiano.net - Preservare i dati dalle grinfie degli algoritmi

Leggi su Quotidiano.net

Razzante* Il Garante della privacy ha inviato un avvertimento formale al Gruppo Gedi, che due mesi fa ha siglato un accordo con OpenAI, l’azienda sviluppatrice di ChatGPT, una delle applicazioni di Intelligenza Artificiale generativa maggiormente utilizzate. Al centro della questione vi è la possibilità che gli archivi digitali di Gedi, contenenti informazioni personali di milioni di persone, vengano impiegati per addestrare l’Intelligenza Artificiale, con potenziali violazioni del Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr). Gli archivi dei giornali custodiscono una mole enorme di: storie personali, dettagli sensibili, informazioni giudiziarie edi natura delicata che meritano una efficace protezione sul piano della privacy ealtri diritti fondamentali. Nei dettagli l’istruttoria avviata dall’Autorità garante della protezione deipersonali evidenzia le zone d’ombra della "partnership strategica" tra Gedi e OpenAI: manca la base giuridica che autorizzerebbe la cessione di queia OpenAI; il gruppo Gedi non avrebbe informato gli interessati circa l’utilizzo dei loroper finalità di addestramentoco; non sarebbero sufficientemente garantiti il diritto di opposizione e quello all’oblio, cioè alla cancellazione o all’aggiornamento delle informazioni.