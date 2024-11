Sport.quotidiano.net - Precedenti. L’ultimo confronto al ‘Malservisi’ lo decise Orlando

Leggi su Sport.quotidiano.net

precedente tra il Follonica Gavorrano e il Siena risale al campionato 2020/2021, ccon i bianconeri guidati da Alberto Gilardino. L’andata terminò 0-0, il ritorno al Malservisi-Matteini 0-1, con la rete bianconera di Luca. Nella stagione 2017/2018, in Serie C, la Robur si impose in terra maremmana per 0-2 (reti di Marotta e di Guberti su rigore), mentre in casa arrivò il pareggio per 1-1 (Marotta e Damonte su rigore). In quella stagione le due squadre si incrociarono anche in Coppa Italia. Finì, lo stesso, 1-1 con le marcature di Cristiani e Lombardi su rigore. Andando a ritroso, nell’annata 2014/15, in Serie D, finì in pareggio sia all’andata che al ritorno: 2-2 (Russo e Mileto risposero a Rubechini e Zizzari) a Gavorrano e 3-3 (Portanova, Rascaroli e Minincleri su rigore per la Robur, Rubechini e doppietta di Tarantino per gli ospiti) al Franchi.