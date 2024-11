Feedpress.me - Poche in Sicilia le vaccinazioni contro il papilloma virus: "Serve più prevenzione". Immunizzati solo il 40% degli adolescenti di entrambi i sessi

«Insoltanto il 40%dirisulta vaccinatoil. Una percentuale bassa.questa malattia abbiamo un vaccino , il secondoil cancro , eppure larisulta la regione tra le peggiori in Italia in termini di vaccinazione . Bisogna ricominciare a vaccinare nelle scuole . In alcune Asp , in particolare .