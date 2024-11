Fanpage.it - Pierfrancesco Favino: “La paura dello straniero è uno strumento di controllo. Sogno Nolan, feci il provino per Oppenheimer”

Leggi su Fanpage.it

Una bella favola per il Natale in arrivo. Napoli - New York è il nuovo film di Gabriele Salvatores con. Ospite nella redazione di Fanpage.it, il noto attore affronta i temi di immigrazione e, che "è unodi isolamento". Nel cassetto ancora un: "Lavorare con Christopher. Ho fatto anche ilper Oppenheimer, non mi hanno preso".