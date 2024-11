Unlimitednews.it - Piccoli trascina il Cagliari, Verona ko

(ITALPRESS) – Vittoria fondamentale per ilche batte 1-0 l’Hellase si porta a 14 punti in classifica, ma soprattutto lontano dalla zona retrocessione. Decisiva la rete dia un quarto d’ora dalla fine, notte fonda invece per gli scaligeri ora a dieci ko in campionato. Prosegue dunque il momento negativo per gli uomini di Zanetti, nel match interno con l’Empoli servirà una risposta immediata. Il, invece, affronterà la Fiorentina al Franchi. Gli ospiti, reduci dal pesante ko interno contro l’Inter, hanno provato a dare un segnale immediato con la conclusione dopo pochi secondi di Tengstedt terminata sul fondo. Quella della Unipol Domus è stata una gara ruvida, giocata a ritmi alti e con diverse occasioni da gol: l’occasione più ghiotta per i sardi nel primo tempo è stata quella di Zappa, ma il colpo di testa del difensore rossoblù è stato neutralizzato dall’ottimo intervento di Montipò.