Pianetamilan.it - Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

, Desta brillando con la maglia dell'Atalanta. Il belga, nella sua unica stagione al, non ha mai trovato il colpo, Desta brillando con la maglia dell'Atalanta. Il belga, nella sua unica stagione al, non ha mai trovato il colpo. Come mai? Ecco l'analisi di Luca Bianchin da Gazzetta.it.