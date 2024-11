Viterbotoday.it - Perché abbracciarsi fa bene alla salute (e non solo): 5 motivi per farlo

Leggi su Viterbotoday.it

Lo sapevate chefa? E non intendiamo che apportafici soltantonostra parte emozionale. No stringere e stringersi a un'altra persona apporta all'individuo più di unficio, sia al fisico che non. Scopriamo insieme quali.1. Attenua l'ansiaNei momenti in cui si.