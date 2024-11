Veronasera.it - Pedemonte inaugura il Capitello del Centenario della sua chiesa parrocchiale

Leggi su Veronasera.it

In onore dei 100di, frazione di San Pietro in Cariano, saràto domenica 8 novembre uncelebrativo nel parco giochi intitolato ai donatori Aido di Via Campostrini. L'evento sarà alle 12 ed è organizzato dal Comune di San Pietro in Cariano.