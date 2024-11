Trentotoday.it - Passeggiava per il paese con un coltello in tasca

Leggi su Trentotoday.it

Girava, come se nulla fosse, con untra le vie di Laives: protagonista della vicenda avvenuta nella tarda serata di ieri, venerdì 29 novembre, un 48enne di Merano, fermato dai carabinieri di Egna che lo hanno scoperto durante un pattugliamento in via Kennedy.È qui, infatti, che i.