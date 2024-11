Lecceprima.it - Paolo Marzo piano e voce live

Leggi su Lecceprima.it

Venerdì 6 dicembre, dalle 21:00, si rinnova l'appuntamento per Quel Venerdì 'Scante a Lecce presso l'omonima trattoria in via Maremonti 41 (Centro Storico - info e prenotazioni +393483021637).Ospite della serata è, virtuoso musicista e cantautore squinzanese che proporrà un.