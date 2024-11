Oasport.it - Pallanuoto: risultati e classifica dell’ottava giornata di Serie A1. AN Brescia e Pro Recco non sbagliano

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa oggi, con sei partite in programma, l’ottavadella regular season dellaA1 dimaschile. Ieri c’era stato l’anticipo che ha visto trionfare l’RN Savona sul Trieste di misura, oggi è arrivata la risposta delle prime della classe.Vincono senza problemi ANe Pro, che restano in vetta allaa punteggio pieno. Primo punto per l’Onda Forte nella sfida salvezza, il derby con la Training Academy Olympic Roma. Andiamo a rivivere tutti gli incontri con ie laag.OTTAVAVenerdì 29 novembreTrieste-RN Savona 10-11Sabato 30 novembreTelimar-CC Ortigia 9-10ProWaterpolo-Nuoto Catania 22-4Circolo Nautico Posillipo-De Akker Team 12-9Roma Vis Nova-AN6-9Onda Forte-Training Academy Olympic Roma 10-10Iren Genova Quinto-RN Florentia 11-12AN24PROWATERPOLO 24RN SAVONA 21ROMA VIS NOVA18CN POSILLIPO 12DE AKKER TEAM 12TRIESTE 10TELIMAR 10R.