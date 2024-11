Firenzetoday.it - Palestina, l'assessora regionale Nardini: "Un massacro, non dimentichiamo i bambini di Gaza" / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn convegno promosso dalla Regione Toscana al PalaCongressi di piazza Adua. 'Conoscere e riconoscere l'infanzia - Dalla Toscana politiche e pratiche per mettere in dialogo le politiche e i servizi educativi con le ricerche in ambito.