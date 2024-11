Palermotoday.it - Palermo-Spezia, Dionisi: "Brunori? Gioca chi merita in settimana, chiedo scusa al tifoso per l'episodio di domenica scorsa"

Leggi su Palermotoday.it

per quanto accadutocolal termine della partita: sono cose che succedono, è finita lì in quel momento. Ho sbagliato e so che non è stato un buon esempio, a prescindere da come sia andata.”. Alessiochiude così la vicenda che lo ha visto.