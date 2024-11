Trentotoday.it - Pagamenti elettronici impallati, è stato il caos pure in Trentino

Leggi su Trentotoday.it

I problemi ai Pos e ai, soprattutto in una giornata clou delle vendite come il “Black Friday” di ieri, venerdì 29 novembre, hanno creato disagi e scompiglio in tutta Italia,compreso. La conferma arriva anche da Mauro Paissan, presidente di Confesercenti: “Un.