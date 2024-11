Lidentita.it - Orban dal papa: sintonia per la ricerca di una tregua in Ucraina

Leggi su Lidentita.it

Il primo ministro ungherese Viktorsarà ricevuto in udienza dalil 4 dicembre. Il faccia a faccia ci sarà alle 8 del mattino, informa il Vaticano. Non una prima occasione, ilsi sono incontrati altre volte prima di mercoledì prossimo. La prima visita del primo ministro ungherese in Vaticano avvenne .dalper ladi unainL'Identità.