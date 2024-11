Omicidio Pamela si torna in Cassazione La mamma della 18enne | E’ troppo nessun rispetto per vittime

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dolore e rabbia di Alessandra Verni,diMastropietro, laromana che si allontanò da una comunità di Corridonia (Macerata) e i restiquale furono ritrovati chiusi in due trolley il 30 gennaio 2018, alla notizia di una nuova udienza in, il 16 gennaio, in seguito a un ricorso .