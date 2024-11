Ilrestodelcarlino.it - Nuova giunta dell’Emilia Romagna, ecco quando. Impazza il toto nomi

Bologna, 30 novembre 2024 – Lasarà presentata tra il 13 e il 17 dicembre. Lo annuncia il neo Governatore, Michele de Pascale, in un'intervista alla Tgr Rai a margine della riapertura di Casa Fabbrani a Mercato Saraceno, nel Cesenate. “Stiamo procedendo con il lavoro – assicura de Pascale -, sarà tutto fatto nei tempi giusti e con una squadra coesa per dare prospettiva all'Emilia-. Coinvolgeremo tutte le forze rappresentante in consiglio, sarà una bella squadra”. All'inaugurazione del centro dedicato allo studio e documentazione sull'Alzehimer ha partecipato anche Romano Prodi: sua moglie Flavia Franzoni, infatti, è stata infatti una delle promotrici di questa iniziativa. Quanto al, l'assessore regionale all'Agricoltura, il reggiano Alessio Mammi, dovrebbe essere riconfermato, certi gli ingressi dell’ex sindaca di San Lazzaro Isabella Conti (Bologna) e dell’assessore uscente allo sviluppo ecoco Vincenzo Colla (Piacenza).