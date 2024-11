Oasport.it - Nuoto, Leon Marchand assente ai Mondiali in vasca corta. La stella delle Olimpiadi rinuncia: “Sono esausto”

ha comunicato che non parteciperà aidiin, che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 10 al 15 dicembre. Il fuoriclasse francese che ha illuminato ledi Parigi 2024 non sarà dunque della partita nella rassegna iridata nell’impianto da 25 metri nella capitale magiara e si concentrerà sulla prossima stagione agonistica, che culminerà con iinlunga.Il 22enne transalpino, reduce dalle trionfali gare di Coppa del Mondo e dal record del mondo sui 200 stile libero, ha spiegato le proprie motivazioni: “Quest’anno è stato davvero intenso, ho fatto molte gare importanti e. È ora di fare un passo indietro, allenarmi duramente e iniziare a prepararmi per le sfide future, so che capirete eentusiasta di ciò che verrà“.