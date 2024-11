.com - Nordio “Costante confronto con Anm su elezioni dei Consigli giudiziari”

ROMA (ITALPRESS) – “Sconcerto per quanto diffuso nella serata di ieri dal Coordinamento nazionale di Area Democratica per la Giustizia, secondo cui il Ministero ha sempre rifiutato di prendere una posizione ufficiale sulla data delle, nonostante le plurime e reiterate richieste del Csm, ‘a dimostrare la scarsa considerazione nella quale il governo tiene il governo autonomo della magistratura che, proprio nei, trova il suo architravè. Diversamente da quanto impropriamente propalato, sia in occasione di un incontro, nel mese di ottobre, con i presidenti delle Corti di Appello, che durante l’ultima occasione di incontro ufficiale con l’ANM ed il Presidente Santalucia, ho confermato la mia intenzione di accogliere la richiesta della magistratura relativa allo slittamento della data per ledei”.