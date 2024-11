Liberoquotidiano.it - Nm: Carfagna, 'centro luogo della stabilità'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Maurizio Lupi ha avuto la determinazione e l'intelligenza politica di costruire e di difendere una nuova casa per i moderati italiani, di aprirla a nuove energie, che altrimenti sarebbero andate disperse. Conpopolare, l'associazione che abbiamo costituito con Mariastella Gelmini e Giusy Versace, abbiamo raccolto con entusiasmo e convinzione il suo appello a unire le forze, per un nuovo inizio, perché pensiamo che sia necessario dare peso neldestra alla voce dei moderati italiani”. Lo ha affermato Mara, deputata di Noi Moderati, a margine dell'Assemblea nazionale del partito. “In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo –ha aggiunto– è più che mai necessario costruire uncomegovernabilità eragionevolezza.