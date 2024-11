Ilgiorno.it - Nel cortile con Frozen e Olaf. E a teatro i bimbi animano. Scrooge e il canto di Natale

Una intera giornata di immersione nel clima prenatalizio. Domani dall 9 alle 19 via Roma e piazza Oreste Biraghi ospiteranno il mercatino die alcuni spettacoli. Via Roma sarà animata da bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici che offriranno tante idee per i regali. Nel pomeriggio, alle 15 con replica alle 17, neldel Palazzo Comunale si potrà assistere a uno spettacolo per bambini e famiglie con. Il cine-la Campanella di piazza Anselmo IV, alle 16 lo spettacolo “Ildi“, una produzione delde Gli Incamminati (nella foto). È nota a tutti la celebre storia di, avido e cinico individuo che nella notte diriceve la visita di tre fantasmi. In questo adattamento “Ildi“ viene ritrovato da Angelo e Fabio, due anonimi inservienti che stanno sistemando il palcoscenico prima di una rappresentazione.