Negli Usa Black Friday da record spesi online 108 miliardi

Quotidiano.net - Negli Usa Black Friday da record, spesi online 10,8 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

daStati Uniti. Secondo Adobe Analytics, la spesadei consumatori americani ha raggiunto la cifradi 10,8di dollari, il 10,2% in più rispetto al 2023, anche grazie all'utilizzo dell'Ia per scovare le offerte migliori e ottenere consigli utili. Il traffico sui siti che utilizzano l'Ia per guidare i consumatori è aumentato del 1.800% rispetto aldell'anno scorso. Le promozioni più gettonate sono state quelle su giocattoli, gioielli, elettrodomestici, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, vestiti e dispositivi elettronici. Lo shopping proseguirà anche nel fine settimana e lunedì: secondo le previsioni gli americani spenderannoaltri 5,2di dollari sabato e 5,6di dollari domenica. Le vendite saranno poi di 13,2di dollari nel Cyber ;;Monday, in aumento del 6,1% rispetto al 2023.