Napoli testa al Torino e mercato di gennaio | Conte blinda Raspadori

Leggi su Dailynews24.it

Ilsi prepara per la sfida di campionato contro il, un impegno cruciale per continuare la corsa in vetta alla classifica. Antonio, consapevole delle insidie rappresentate dalla squadra granata, ha invitato i suoi a mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi.nei piani diParallelamente, il club guarda al .L'articoloaldi