Napoli su Chiesa per il dopo Kvara | spunta il retroscena dal Liverpool I dettagli

Il club azzurro monitora l’ex Juventus, in difficoltà al, come possibile sostituto ditskhelia se non si troverà l’accordo sul rinnovo.Il futuro di Khvichatskhelia alresta in bilico. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club partenopeo starebbe già valutando le alternative in caso di mancato accordo sul rinnovo, con Federicoin cima alla lista dei possibili sostituti.La trattativa per il prolungamento del georgiano si è arenata, ma non per questioni economiche. Il nodo principale riguarderebbe la clausola rescissoria, con il presidente De Laurentiis e l’entourage del giocatore che non trovano un punto d’incontro nonostante i lunghi colloqui.L’esperienza dialnon sta andando come sperato, con appena 19 minuti disputati finora. Una situazione che, come rivela Repubblica, potrebbe favorire un clamoroso ritorno in Italia: “Se Milan e Juve sono le grandi che avrebbero bisogno di interventi urgenti,e Inter possono dirsi soddisfatte di organici rispettivamente adeguati.