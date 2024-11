Ildifforme.it - Napoli, maneggia arma in salotto ma parte un colpo: ferisce la figlia di 7 anni

Leggi su Ildifforme.it

La piccola sarebbe stata colpita alla spalla ma non si troverebbe in condizioni critiche; l'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e detenzione abusiva dida fuocoL'articoloinmaunladi 7proviene da Il Difforme.