Musica Ligabue con Campovolo alla Reggia di Caserta | prima volta al Sud

L’appuntamento è per sabato 6 settembre 2025di. La grande festa didiapproda in Campania, in un luogo iconico e ricco di storia. I biglietti saranno in vendita dalle 11.00 di mercoledì 4 dicembre. Il 21 giugnoRCF Arena di Reggio Emilia Lucianotornerà sul palco di, a 20 anni de sabato 6 settembre 2025 “La notte di certe notti” continuerà anchedi. Due eventi imperdibili didel 2025, per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Una grande festa in uno luogo apprezzato in tutto il mondo che per due giorni ospiterà un vero e proprio Ligavillage: la famosa Ligastreet che accoglierà i fan presenti il 21 giugnoRCF Arena di Reggio Emilia, infatti, si trasformerà per l’evento dinel Ligavillage e verrà posizionato nei cortili interni dellae nell’area circostante.