Mostra d’arte a Villa Lauri. Arriva "Presente cinese"

Dopo il grande successo ad Ancona, la: espressioni nell’arte contemporanea" si sposta a Macerata, nella splendida cornice di, sede dell’Istituto Confucio. L’inaugurazione oggi alle 18.30. Curata da Maurizio Fava e organizzata dalla galleria Feu!Lab di Jesi e Creative Project in collaborazione con la Madeinartgallery di Milano, l’esposizione presenta opere di artisti cinesi di fama internazionale, tra cui Xu De Qi, Song Yongping, Zhang Hong Mei, Luo Zhi Yi e Qian Wu, che esplorano temi come globalizzazione, tradizione e modernità. L’evento celebra il dialogo tra Oriente e Occidente, inserendosi nel solco della tradizione di padre Matteo Ricci, maceratese simbolo dell’unione tra le culture; il tutto nella "giusta cornice per promuovere iniziative di grande spessore culturale e di interesse internazionale", come sottolineato da Laura Peluso, titolare della Madeinartgallery,