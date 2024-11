Bolognatoday.it - Morte di Giuseppe Schettino, Fiom annuncia la mobilitazione: "Il governo deve investire"

Leggi su Bolognatoday.it

Un'altra tragedia sul lavoro, questa volta a Sasso Marconi, dove, lavoratore di un'azienda in appalto per ENEL (la Eleonor con sede ad Altedo), ha perso la vita mentre stava lavorando. Per cause da accertare, è caduto da un traliccio. Registrati alla nuova sezione Dossier.