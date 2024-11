Ilgiorno.it - Morbegno, troppe risse: bar chiuso per nove giorni

(Sondrio), 30mbre 2024 - La polizia, su provvedimento del questore di Sondrio, ha sospeso perla licenza a un bar del centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato su proposta dei carabinieri intervenuti più volte nel locale per schiamazzi, aggressioni e in occasione dei quali è stata riscontrata la presenza di avventori con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti ed armi e, in taluni casi, anche destinatari di misure di prevenzione. Da ultimo, nella tarda serata dello scorso 23mbre, si è verificata una brutale aggressione di un giovane extracomunitario da parte di due connazionali ubriachi, con la conseguenza che uno dei due ha subito delle lesioni molto gravi. Il personale della squadra amministrativa della questura di Sondrio e della stazione carabinieri diha notificato al titolare del bar il provvedimento.