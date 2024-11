Montalto, il Comune dona alla Misericordia un mezzo di solidarietà

Leggi su Ilfaroonline.it

di Castro, 30 novembre 2024 – Ildidi Castro, grazie ad una delibera della giunta Socciarelli, ha acquistato unspeciale per il trasporto dei disabili e lo hato. Ad annunciarlo è Graziella Fiocchi, consigliera comunale con delega alle Associazioni: “Sono lieta che il sindaco e gli assessori si siano attivati per questa iniziativa, dimostrando estrema sensibilità alle richieste di tante famiglie e degli operatori socio-sanitari”.Tramite uno stanziamento di 42mila euro, è stato possibile acquistare una Fiat Doblò adibito al trasporto di persone non deambulanti, concedendola in comodato d’uso gratuito all’Arciconfraternita didi Pescia Romana.“Le associazioni di– spiega Fiocchi – svolgono sul nostro territorio quei servizi tesi a migliorare la qualità della vita della popolazione, che possono essere mantenuti grazie all’impegno dei volontari dediticomunità.