Ilpescara.it - Monsignor Mencuccini, il vescovo che ha evangelizzato l'Indonesia in moto, in visita in città

Leggi su Ilpescara.it

Sabato 30 novembre Sua EccellenzaGiulioè arrivato a Pescara in occasione della giornata diraduno nazionale in corso in. È stato accolto per un saluto nella libreria San Paolo dal titolare, dall'assessore Valeria Toppetti con delega ai rapporti con le confessioni.