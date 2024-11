Inter-news.it - Mondiale per club, oggi si completa il tabellone: una finale in ballo!

Leggi su Inter-news.it

Stasera si completerà ildelpercon tutte le 32 squadre partecipanti, Inter compresa. Si deciderà nelladi Copa Libertadores.PER– L’estate calcistica del 2025 si preannuncia caldissima, con la novità delperin programma negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Tra le trentadue squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter che, insieme all’altra italiana Juventus, aspetta di conoscere maggiori dettagli in merito al torneo. La Fifa, al Global Citizen Festival, ha svelato le sedi dove si giocherà la nuova competizione. L’Inter e le sue avversarie conoscono i palcoscenici americani in cui si terranno le sfide delper: ossia Miami, Seattle, Los Angeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington DC, Philadelphia e New York, New Jersey.