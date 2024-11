Agi.it - Molotv contro la villa di un magnate russo a Livorno, denunciati due ucraini

Leggi su Agi.it

AGI - La guerra in Ucraina era scoppiata da poche settimane. La Russia aveva lanciato missili, occupato territori in un escalation del conflitto che era cominciato ben prima, nel 2014. Molti magnati russi avevano ville, proprietà, attività in Italia. Uno di loro, Timur Zaynutdinov è finito nel mirino. O meglio la suasulla costa a sud di, a Castiglioncello è divenuta un simbolo del potere sfacciato che tanti cittadinipresenti in Italia non tolleravano più. Ma scovare tra i tanti chi potesse aver lanciato una bomba molotovPontello non è stato facile. Dopo due anni i presunti autori di quel raiduna bellissima testimonianza di architettura moderna degli anni 70 sono stati individuati e. Dovranno rispondere di incendio doloso aggravato dall'odio razziale e nazionale:.