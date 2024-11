Liberoquotidiano.it - Mo: ong, 'ribelli controllano più della metà della città siriana di Aleppo'

Damasco, 30 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che il gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (Hts) e altre fazioni armate alleatepiùdi, capoluogo dell'omonima provincia (nord), dopo un'offensiva su larga scala contro le forze governative siriane. Iarmati hanno affermato di aver preso il controlloGrande Moschea distorica citta. I militanti sono riusciti a entrare in piazza Saadalá al Jabri, la piazza più importante, secondo le informazioni raccolte da Al Jazeera.L'offensiva è stata lanciata in risposta al recente aumento dei bombardamenti da parte di Siria e Russia contro le aree controllate dainella zona meridionale di Idlib e in risposta al maggiore dispiegamento militare di Damasco vicino alle linee del fronte, in previsione di una possibile offensiva di terra nell'area.