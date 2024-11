Latinatoday.it - Minaccia il "rivale" in amore: denunciato per atti persecutori

Leggi su Latinatoday.it

I carabinieri della stazione di Formia, in seguito a mirati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di 20 anni residente nel territorio, per il reato di. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe molestato un giovane di Minturno che a suo dire sarebbe stato.