Milan-Empoli D’Aversa | A San Siro con coraggio

Leggi su Corrieretoscano.it

: “A Sancon”.sabato 30 novembre alle ore 18 allo stadio Meazza dio.Partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di serie A diretta da Federico Dionisi di L’Aquila.Dario Garzelli di Livorno e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 gli assistenti. Daniele Rutella di Enna il IV ufficiale. Luca Pairetto di Nichelino il Var e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore l’AvarPaulo Fonseca, tecnico: “Quando sei in un club come questo non puoi scappare dalla pressione. Ce l’hai tutti i giorni, qui dentro come nell’ambiente che ti circonda. Se non sei pronto ad affrontarla non puoi stare a questo livello. E non credo che ci sia un altro modo. Il calcio è per persone forti, o lo sei o non puoi stare a questo livello. Dal primo giorno in cui sono qui, ho sentito la pressione ogni giorno.