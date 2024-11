Lapresse.it - Milan-Empoli 3-0, i rossoneri ripartono con doppietta di Reijnders

Ilsupera l’per 3-0 a San Siro e torna al successo dopo i due pareggi con Cagliari e Juventus consolidando il settimo posto in Serie A e salendo a 22 punti. Nella gara valida per la 14ma giornata la formazione di Fonseca si porta in vantaggio con Morata al 19? e raddoppia conal 44?. Nella ripresa i toscani reagiscono colpendo la traversa con Maleh ma iriescono a gestire il match calando il tris ancora con Rejinders, che regala tre punti pesanti per cominciare la grande risalita alle alte vette.